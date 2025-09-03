Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 7 वाले विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे, रिश्तों को निभाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उम्मीद से अच्छा है. पेशेवरों को प्रदर्शन संवारेंगे. व्यक्तिगत मामलों में शुभता बनी हरेगी. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. सामाजिकता बल पाएगी. अनावश्यक दबाव से बचेंगे. व्यर्थ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति सुविधा संसाधनों को बढ़ाए रखते हैं. मशीनरी के प्रयोग में सहज हेते हैं. नए-पुराने विचारों का अनूठा संयोग बनाए रखते हैं. आज इन्हें फोकस रखना है. वार्ताओं में सफलता पाएंगे. पेशेवर कार्यों में गति आएगी. प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संबंध संवार पर रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यगति तेज बनी रहेगी. कारोबारी विस्तार पर जोर देंगे. विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. पेशेवरता बल पाएगी. पहल करने की सोच रखेंगे. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. महत्वपूर्ण मामलों को समय पर पूरे करेंगे. करियर कारोबार में शुभत्व बना रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात अपनों से कह पाएंगे. मनोबल व उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. आसपास का वातावरण सुखकर रहेगा. अपनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों को निभाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सम्मान की भावना बढ़ेगी. संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. संसाधनों को बल मिलेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. वातावरण आनंदमय रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- वचन व नियम पालन बढ़ाएं. मनभेद न बढ़ने दें. अनावश्यक दखल से बचें.

