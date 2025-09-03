Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 6 वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, वातावरण अनुकूल बना रहेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सहजता और शुभता का संकेतक है. व्यक्तिगत मामलों में जिद जल्दबाजी से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्य व्यापार में सक्रियता बनाए रखेंगे. विविध विषयों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. सक्रियता व कला कौशल से उचित जगह बनाए रखेंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में पद प्रतिष्ठा पाने की गहरी इच्छा होती है. आसपास को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत होते हैं. आज इन्हें विवेक विनम्रता बढ़ाना है. गरिमा बनाए रखेंगे. सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे. आधुनिकता पर जोर देंगे. मितभाषिता रखें.

मनी मुद्रा- कामकाज में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. संपर्क का लाभ मिलेगा. स्वयं की योग्यता पर भरोसा बनाए रखेंगे. पहल करने से बचेंगे. कार्य व्यापार में सगजता रखेंगे. योजनानुरूप गति रखेंगे. बड़ों से मेलजोल से अवसर संवरेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में सहज रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. निजी विषयो में सहजता रखेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य बना रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे. आज्ञाकारिता रखेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. आकर्षण बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसरों का लाभ उठाएंगे. शैली प्रभावी रहेगी. खानपान भव्य रहेगा. व्यवहार में सुधार आएगा. तेजी से काम लेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- जिद व दिखावा न करें. बहस से बचें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं.

