Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 5 वाले प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे, अपनों की सहायता करेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन बड़ों के आशीर्वाद से हितलाभ संवारने वाला है. अवसरों पर फोकस बनाए रखें. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. घर परिवार में प्रत्येक पल का आनंद उठाएं. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाएंगे. निरंतरता अनुशासन रखेंगे. अपनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. रुटीन संवारें. बुध के अंक 5 के व्यक्ति लक्ष्यों को साधने में तेज होते हैं. योग्यता प्रदर्शन में आगे होते हैं. तेज निर्णय लेते हैं. आज इन्हें सबकी मदद मिलेगी. पेशेवर परिणाम संवारने में आगे होंगे. यात्रा का अवसर मिलेगा. नैसर्गिक गुणों का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. जेखिम लेने से बचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार की जिम्मेदिरयों को समय से पूरा करने की कोशिश होगी. पेशेवर अपना वचन निभाएंगे. योजनाओं में गति देंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. व्यापार में लाभ और विस्तार के अवसर बनेंगे. योजनाओं में सक्रियता व ऊर्जा बनाए रखें. सौदे समझौतों में साहस से काम लेंगे. बहस से बचेंगे. फोकस रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों को संवारेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. धैर्य धर्म रखेंगे. भावनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. त्याग बलिदान की भावना रखेंगे. संवाद संवरेगा. सभी का ख्याल रखें. साज संवार बढ़ाएं. सीख सलाह रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. घर में सुख बना रहेगा. अपनों की सहायता करेंगे. भौतिक संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आदरभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- लालच व प्रलोभन में न आएं. न्यायिक विषयों धैर्य बढ़ाएं. सावधानी व संतुलन बढ़ाएं.

