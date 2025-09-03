Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 4 वाले योजनाओं को नियमित बनाए रखेंगे, व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सामान्य प्रभाव वाला है. व्यक्तिगत विषयों में परिजनों की सीख सलाह से चलें. करियर कारोबार में धैर्य बनाए रहें. समकक्ष वर्ग सहज रहेगा. कामकाजी गतिविधियां दबाव की स्थिति रहेगी. भ्रम बहकावे और अतिउत्साह में न आएं. योजनाओं को नियमित बनाए रखें. आत्मविश्वास बढ़ाएं. नियमों का पालन रखेंगे. कार्य व्यापार पूर्ववत् रहेगा. राहू के अंक 4 के व्यक्ति अवसरवादी होते हैं. व्यवस्था की कमियों में मौके बनाने की समझ रखते है. आज इन्हें नियम पालन व निरंतरता बनाए रखना है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं. बड़ों का सम्मान रखें. श्रमशीलता बनाए रहें.

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा में साधारण गतिविधियां व सहजता बनी रहेगी. पेशेवर रुटीन समर्थन पाएंगे. पेशेवर संतुलित व्यवहार रखेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान दें. सहयोगियों का सम्मान करें. पेशेवर संतुलित रहेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन प्रभावी रहेंगे. अनावश्यक समझौतों से बचें. संपर्क का लाभ उठाएं.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. रिश्ते बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों को संवार देंगे. स्वजनों को महत्व देंगे. प्रेम में धैर्य विनम्रता बनाए रखेंगे. निजी संबंध संवारेंगे. अनजान से भेंट में सजग रहें. भ्रमण के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. विनम्र रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- अप्रत्याशित सूचना मिल सकती है. सामंजस्यता से आगे बढ़ें. प्रयासों को गति मिलेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान पूर्ववत् रहेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- अहम् में न आएं. ठगी से बचें. तार्किकता बनाए रहें. विवाद टालें.

---- समाप्त ----