Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 3 वाले सूझबूझ व सक्रियता बनाए रहेंगे, विभिन्न विषयों को गति देंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए मनोवांछित कार्यों को गति देने वाला है. कार्य व्यापार श्रेष्ठ फलकारक बना रहेगा. बड़े़ लक्ष्य साधेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में तेजी दिखाएंगे. सभी विषयों में सूझबूझ व सक्रियता बनाए रहेंगे. पद प्रतिष्ठा व मान सम्मान में उछाल बना रहेगा. पेशेवर उत्साहित रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. गुरु के अंक 3 व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेते हैं उसे पूरा करते हैं. जवाबदेह होते है. वचन पर कायम रहते हैं. आज इन्हें उपलब्ध अवसरों को भुनाना है. निजी संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. साहस पराक्रम का भाव बढ़ेगा. गंभीरता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. स्थिरता को बल मिलेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. सभी का समर्थन रहेगा. साथीगणों का सहयोग मिलेगा. विभिन्न विषयों को गति देंगे. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. व्यवसायिक पक्ष को बल मिलेगा. समकक्षों की सुनेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाएंगे. अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. घर के मामलों में अनुकूलता रहेगी. रिश्तों में सक्रियता दिखाएंगे. पारिवारिक परंपराओं का पालन करेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था में भरोसा बना रहेगा. जीवनस्तर ऊंचा होगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सक्रियता दिखाएंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों को नजरअंदाज करें. बड़बोलेपन से बचें. मितभाषिता रखें.

---- समाप्त ----