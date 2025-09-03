Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 1 वाले बेहतर तालमेल से लक्ष्य साधेंगे, अपनों की खुशी बढ़ाएंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 1 के लिए श्रेष्ठ प्रभाव वाला है. व्यक्तिगत एवं पेशेवर मामलों में सक्रियता व सकारात्मकता बढ़ेगी. करियर कारोबार में प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. सभी विषयों में प्रभावी रहेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. उम्दा प्रदर्शन करेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. सभी से संबंध शुभकर बने रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति कला कौशल का सम्मान करते हैं. सहयोगियों के प्रति सहकार का भाव होता है. सभ्यता संस्कार पर जोर बनाए रखते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद बढ़ाए रखना है.

मनी मुद्रा- पेशेवरों के साथ बेहतर तालमेल से लक्ष्य साधेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सौदे समझौते सकारात्मक रहेंगे. कार्य व्यापार सुधार पाएगा. आत्मप्रेरणा से कार्य साधेंगे. कामकाजी लक्ष्यों पर फोकस बढ़़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा. लेनदेन के प्रकरण पक्ष में रहेंगे. अपेक्षित परिणामों से प्रसन्नता बढ़ेगी.

पर्सनल लाइफ- मन के विषयो में सकारात्मक रहेंगे. संबंधों में सुधार होगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों सहज रहें. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएं. प्रेम व्यवहार में प्रभावशाल बने रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने में पुरजोर प्रयास करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आस्था विश्वास व पेशेवरता बनाए रखेंगे. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें. सक्रियता से कार्य करेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- अहंकार न लाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. लोभ मोह में न आएं.

---- समाप्त ----