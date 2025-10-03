Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 3 October 2025: प्रस्तावों को गति देंगे, अनुभव का लाभ मिलेगा

नंबर 6

3 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए मंगलमय स्थिति का संचारक है. कार्यों में सहजता व निरंतरता बढ़ाएंगे. हितलाभ का स्तर अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. विभिन्न मोर्चां पर प्रभावशाली रहेंगे. साख बढ़त पर बनी रहेगी. समकक्षों को प्रभावित करेंगे. पेशेवर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. संबंध शुभकर रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति मॉडर्न नजरिया बनाए रखते हैं. शानो-शौकत से जीने में रुचि रखते हैं. आज इन्हें मनोबल उूंचा बनाए रखना है. महत्वपूर्ण कार्योंं में शीघ्रता दिखाएंगे. विविध मामले लंबित नहीं रखेंगे. कारोबारी विषयों में उछाल बना रहेगा. धैर्य बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक क्षेत्र में इच्छित परिणामों की संभावना बढ़ी रहेगी. पेशेवर अनुशासन और अनुपालन रखेंगे. करियर कारोबार में सुधार संवार बढ़ेगा. सेवाक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था व समझौते पक्ष में बने रहेंगे. लेनदेन के प्रकरण संतुलित रहेंगे. प्रस्तावों को गति देंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में पहल बनाए रखेंगे. निजी मामलों पर फोकस बढ़़ाएंगे. रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संबंधों में सुधार आएगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयो में प्रभावी रहेंगे. संबंध निभाने का पुरजोर प्रयास करेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भेंट में सक्रियता रखेंगे. व्यवहार सुधार पाएगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान में भव्यता बढ़ेगी.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- फोकस बढ़़ाएं. अफवाह पर भरोसा न करें. बड़बोलेपन से बचें.

---- समाप्त ----