Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 3 January 2026: पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें, आलस्य से बचें

नंबर 9

और पढ़ें

2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मध्यम प्रभाव का बना है. अधिकतर मामलों में सझबूझ व सतर्कता बनाए रखें. कामकाज में सगजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्यां में रुटीन बनाए रखेंगे.



परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवर मामले पूर्ववत् रहेंगे. भवन वाहन के कार्यां में धैर्य दिखाएं. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति लक्ष्य पर फोकस रखने वाले होते हैं. जो ठान लेते हैं उसे कर के ही दम लेते हैं. लक्ष्य के लिए परिश्रम करते हैं. अनुशासित होते हैं.



आज इन्हें सजगता से आगे बढ़ना है. निजी कोशिशें प्रभावी बनी रहेंगी. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ा रहेगा. सामंजस्यता पर जोर बनाए रखेंगे. प्रयास सहज रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी परिणामों में उतावली से बचें. हितलाभ मिलेजुले रहेंगे. कारोबारी धैर्य से आगे बढ़ते रहें. जिम्मेदारों को प्रभावित करेंगे. साक्षात्कार में सहज रहें. करियर व्यापार मेंं सकारात्मकता बनी रहेगी. वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें. पेशेवरता बढ़ाएं.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के वातावरण में हर्ष आनंद बना रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. रिश्ते निभाने की सोच बनाए रखेंगे. परिवार के साथ सुख से रहेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. सबके हितों का ध्यान रखेंगे. जीवनसाथी की सुनेंगे. अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- प्रबंधन व्यवस्था पर जोर दें. समय से कार्य करें. आलस्य से बचें.

---- समाप्त ----