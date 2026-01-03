scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 3 January 2026: भावुकता पर नियंत्रण रखें, अफवाहों से बचें

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 3 January 2026: सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. निजी मामलों में अच्छा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बनंगे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की चाल धीमी होती है.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8

2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन औसत से अच्छे परिणाम बनाए रखने वाला है. कामकाज में अनुशासन और रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. करीबियों का समर्थन बना रहेगा. नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. निजी मामलों में अच्छा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बनंगे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की चाल धीमी होती है.

विपक्ष का सामना मजबूती से करते हैं. आज इ्रन्हें जनहित के प्रयासों को प्रयास बनाए रखना है. कार्ययोजनाओं में धैर्यपूर्वक अमल बढ़ाएंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अनुशासन बनाए रखेंगे. कर्मठता व लगन सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्य समय से पूरे करेंगे. योजनाएं संवार लेंगी. वरिष्ठों साथ विश्वास बना रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. काम से काम रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. पेशेवरों का अनुभव बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

अतिउत्साह न दिखाएं, आत्मविश्वास से बढ़ें आगे
रहन सहन पर ध्यान दें, उलझेे हुए काम बनेंगे
प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे, करना होगा ये काम
प्रेम प्रसंगों में होगा सुधार, काम में जोखिम लेने से बचें
प्रेम स्नेह के मामले सुधरेंगे, करना होगा ये काम
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्ते मधुर बने रहेंगे. घर में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. संबंध सामान्य बने रहेंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. प्रेम नेह में त्याग बलिदान का भाव रखेंगे.. परिजनों को समय देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य से समझौता न करें. देर तक न जागें. साख बढ़त पर बनी रहेगी. रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. निजता बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- नीला

एलर्ट्स- जोखिम न लें. भावुकता पर नियंत्रण रखें. अफवाहों से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement