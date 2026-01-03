Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 3 January 2026: रहन सहन पर ध्यान दें, उलझेे हुए काम बनेंगे

नंबर 6

और पढ़ें

2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितप्रद है. कारोबार में अपेक्षा से अच्छा फल पाएंगे. मित्रों का समर्थन होगा. सहयोगियों की मदद मिलेगी. वरिष्ठों से भेंट होगी. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे.



घर में उत्सव आनंद बना रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. लाभ के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे. परिजनों में प्रेम विश्वास बना रहेगा. परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. योजनाएं गति लेंगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति तन और मन दोनों से सुंदर होते हैं.



आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं. आत्मविश्वास उूंचा बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहज गुणों को बढ़ाना है. कीमती वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे. आपसी भरोसा बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में इच्छित सफलता बनेगी. पेशेवर अपेक्षित परिणाम पाएंगे. मान सम्मान के मौके बढ़ेंगे. तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. लक्ष्य साधेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. सभी सहयोगी होंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. अपनों के साथ सुख सौख्य से रहेंगे. प्रेम नेह के मामले संवरेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का साथ मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. रिश्ते संवार लेंगे. परिजन मददगार रहेंगे. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सेहत संवार पाएगी. प्रयास सकारात्मक रहेंगे. योजनागत ढंग से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन पर ध्यान बढ़ेगा. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- ओपल कलर

एलर्ट्स- व्यर्थ दिखावे में न आएं. निवेश पर काबू रखें. तैयारी बढ़ाएं. ं

---- समाप्त ----