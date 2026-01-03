Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 3 January 2026: प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे, करना होगा ये काम

नंबर 5

2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखेगा. कार्यां में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ और प्रभाव बल पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रयास बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे.



अपनों को साथ लेकर चलेंगे. भव्यता पर जोर देंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अच्छे लोगों में संपर्क संवाद बनाए रखने में दक्ष होते हैं. लिखापढ़ी में तेज होते हैं. इन्हें आज महत्वपूर्ण कार्यां में सक्रियता बढ़ाना है.



पेशेवरों को सफलता मिलेगी. भेदभाव और भ्रम से बचेंगे. पेशेवर वार्ता में सहयोग पाएंगे. पेशेवरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में समय देंगे.

मनी मुद्रा- लक्ष्य साधने में आगे बने रहेंगे. सरकारी मामलों में प्रयास बढ़ेगा. आर्थिक लाभ पर फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. प्रबंधन में आगे रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट के अवसर बनेंगे. कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. वचन निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. स्वजनों को सरप्राइज दे सकते हैं. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. परिचित जनों से दोस्ती बढ़ाएंगे. संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. निजी मामलों में सहजता रखेंगे. परिजनों का भरोसा बढे़गा. खुशियों में शामिल होंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुखद यात्रा पर जाएंगे. प्रयास बेहतर रहेंगे. उत्साह मनोबल उूंचा रखेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. आदतों में सुधार लाएंगे. योग बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स-बड़ों की सुनें. तैयारी बढ़ाएं. अतार्किक संवाद व व्यापार से बचें.

