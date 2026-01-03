scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 3 January 2026: प्रेम स्नेह के मामले सुधरेंगे, करना होगा ये काम

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 3 January 2026: अवसरों को भुनाने पर जोर देंगे. पेशेवर सहयोगी होंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. विविध अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलेगा. बड़प्पन बनाए रखें.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3

2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए साधारण है. कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणामों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. व्यक्तिगत विषयों में अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता के प्रदर्शन में सहज रहेंगे.

अपनों की सीख सलाह से आगे बढेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति शासन व समाज प्रतिष्ठा पाते हैं. पद का सम्मान बनाए रखते हैं. संस्कारों पर जोर देते हैं. स्पष्टवादी होते हैं. इन्हें आज व्यवहार में सूझबूझ बनाए रखना है.

कामकाज में लाभ सामान्य बना रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. सजगता सक्रियता से विभिन्न कार्य पूरे करें. निजी कार्यां में रुचि दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- आत्मविश्वास से कार्य साधने की कोशिश होगी. लक्ष्य और अपेक्षाओं को बनाए रखेंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. अवसरों को भुनाने पर जोर देंगे. पेशेवर सहयोगी होंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. विविध अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलेगा. बड़प्पन बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

सूझबूझ से लें काम, लेनदेन हो सकता है प्रभावित
संबंधों में मिठास आएगी, करना होगा ये काम
समझदारी और सतर्कता से टलेंगी परेशानियां, दिन रहेगा संतुलित
अनुशासन और धैर्य से मिलेगी स्थिर सफलता, हालात रहेंगे नियंत्रण में
आत्मविश्वास से बड़े काम होंगे पूरे, लंबित मामलों में आएगी गति
Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी जीवन में हर्ष आनंद रहेगा. सुख सौख्य सौंदर्यबोध बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखकर बने रहेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रसन्न होंगे. साथीगण सहयोग देंगे. श्रेष्ठ जनों का आना होगा. रिश्तों में मिठास रखेंगे. समता और सामंजस्यता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य लाभ होगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. खनपान बढ़ावा मिलेगा. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर्स- कांसे के समान

एलर्ट्स- सावधान रहें. जिद व क्रोध त्यागें. समन्वय बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement