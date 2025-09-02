scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 2 September 2025: अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव रहेगा,स्पर्धा रखेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 2 September 2025: करियर व्यापार में अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे.अनुबंधों में ढिलाई व लापरवाही से बचेंगे.पेशेवर सहयोगी होंगे.कला कौशल व प्रतिभा से सभी को प्रभावित करेंगे.

nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9

2 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है.आज का दिन अंक 9 के लिए साधारण फलकारी है.अनुशासन पर जोर बना रहेगा.पेशेवर प्रदर्शन में सहज रहेंगे.वाणिज्यिक गतिविधियों में बड़ों से सीख सलाह रखेंगे.अधिकारियों का सानिध्य पाने का भाव रहेगा.कामकाजी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे.वरिष्ठ वर्ग मददगार होगा.पद प्रतिष्ठा व संस्कार परंपरा पर जोर देंगे.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं.छोटी बातों को भी गंभीरता से लेते हैं.फील्ड जॉब को बेहतर ढंग से करते हैं.अच्छे सहयोगी व एजेंट होते हैं.आज इन्हें लाभ वृद्धि पर जोर देना है.अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव रहेगा.स्पर्धा रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे.अनुबंधों में ढिलाई व लापरवाही से बचेंगे.पेशेवर सहयोगी होंगे.कला कौशल व प्रतिभा से सभी को प्रभावित करेंगे.अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलेगा.ठगों व धूर्ता की भावनात्मक बातों में आने से बचेंगे.बड़प्पन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम व स्नेह के मामले सुखप्रद रहेंगे.अफवाहों को अनदेखा करेंगे.भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे.अपनों की भावनाओं को आदर दें.संतुलित वाणी व्यवहार से सभी सहयोगी बने रहेंगे.श्रेष्ठ जनों का घर में आगमन बना रहेगा.रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्य रखेंगे.स्वास्थ्य व व्यक्तित्व बल पाएगा.संसाधनां में वृद्धि होगी.रहन सहन को बढ़ावा मिलेगा.घर संवारेंगे.भव्यता बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- चिली रेड

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं.धूर्त से सावधान रहें.अहंकार से बचें.

