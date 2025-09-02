scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 2 September 2025: बजट से चलेंगे, व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 2 September 2025: आज इन्हें लोगों का साथ सहयोग प्राप्त होगा.संरक्षण का भाव रखेंगे.भावनात्मक मामले सामान्य रहेंगे.कामकाज में सुधार बना रहेगा.रुटीन संवार पाएगा.

seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7

2 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है.आज का दिन अंक 7 के लिए शुभदायी है.सहजता सजगता से विभिन्न मामलों में गति बनाए रखेंगे.रहन सहन बेहतर बना रहेगा.धार्मिक कार्यों में रुचि रखेंगे.जनहित का भाव बना रहेगा.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक होगा.लक्ष्योन्मुखता बनाए रहेंगे.निजी कार्यों में सक्रियता आएगी.महत्वपूर्ण विषय साधेंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति पर्सनल व प्रोफेशन दोनों ही मोर्चां पर पूरी क्षमता और विश्वास से आगे बढ़ते हैं.आज इन्हें लोगों का साथ सहयोग प्राप्त होगा.संरक्षण का भाव रखेंगे.भावनात्मक मामले सामान्य रहेंगे.कामकाज में सुधार बना रहेगा.रुटीन संवार पाएगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में योजना के अनुरूप निर्णय लेंगे.पूर्वाग्रह से बचेंगे.जिम्मेदारों पर प्रभाब बनाए रहेंगे.कार्यक्षमता बढ़त पर रहेगी.आवश्यकता के अनुरूप कार्य गति रखेंगे.पेशेवरों का सहयोग समर्थन रहेगा.चर्चा संवाद संवार पाएगा.बजट से चलेंगे.व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे.तैयारी बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे.निजी मामलों में मजबूत स्थिति बनाए रखेंगे.प्रेम संबंधों में स्वीकार्यता बढ़ेगी.व्यक्ति विशेष के प्रति खिंचाव अनुभव करेंगे.भ्रमण पर जा सकते हैं.निजी जीवन सुखद रहेगा.करीबियों से महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे.भेंट मुलाकात पर बल रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सबका सहयोग उत्साहित रखेगा.स्वयं पर ध्यान देंगे.आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.उत्साहित रहेंगे.जीवनशैली संवारेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- रक्तवर्ण

एलर्ट्स- सजगता से आगे बढ़ें.आलोचना से प्रभावित न हों.नजरिया बड़ा रखें.

