Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 2 September 2025: संकोच न करें, अधिकारियों की सुनेंगे

शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नवीनता में अधिक विश्वास रखते हैं.पराक्रमी व साहसी होते हैं.लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखते हैं.आज इन्हें सीख सलाह समन्वय से आगे बढ़ना है.पेशेवर कोशिश बनाए रखेंगे.अधिकतर परिणाम अनुकूल रहेंगे.व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा.

नंबर 6

2 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है.अंक 6 के लिए आज का दिन सामान्य शुभकारक है.विभिन्न मामले नियंत्रित रखेंगे.रुटीन प्रयासों को गति देंगे.परिजन सहयोगी होंगे.कामकाज में सगजता बढ़ाएंगे.प्रयोगों में रुटीन सफलता मिलेगी.व्यवहार व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करेंगे.युवाजन असरदार रहेंगे.न्याय एवं व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा.शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नवीनता में अधिक विश्वास रखते हैं.पराक्रमी व साहसी होते हैं.लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखते हैं.आज इन्हें सीख सलाह समन्वय से आगे बढ़ना है.पेशेवर कोशिश बनाए रखेंगे.अधिकतर परिणाम अनुकूल रहेंगे.व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में रुटीन सफलता मिलेगी.कामकाज का स्तर अपेक्षा से बेहतर रहेगा.सकारात्मकता बनी रहेगी.वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे.चर्चा में प्रभावी रहेंगे.वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे.जिम्मेदारी निभाएंगे.लाभ बेहतर बना रहेगा.पेशेवरता बढ़ाएंगे.संकोच न करें.अधिकारियों की सुनेंगे.

पर्सनल लाइफ- आकर्षण अनुभव करेंगे.सामंजस्यता बनाए रखेंगे.परिजनों का सहयोग रहेगा.सहज संवाद रखेंगे.परिवार के साथ सुखद पल बिताएंगे.अपनों से सुख साझा करेंगे.हितों का ध्यान रखेंगे.साथी की सुनेंगे.भावनाओं का सम्मान करें.सहकार बढ़ाएंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- वार्ता में सफलता पाएंगे.खानपान पर ध्यान देंगे.घर की साज संवार बढ़ाएंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.बडप्पन से काम लेंगे.

 फेवरेट नंबर-  2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- प्रबंधन बनाए रखें.आलस्य छोड़ें.मधुर व्यवहार रखें.आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----
