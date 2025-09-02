Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 2 September 2025: सक्रियता बढ़ाएंगे, प्रशासन प्रबंधन पर ध्यान देंगे

नंबर 5

2 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है.अंक 5 के लिए आज का दिन ऊंचाइयों को छूने और बड़ों से समर्थन पाने में सहयोगी है.कारोबारी प्रयासों को गति देंगे.आस्था विश्वास बल पाएंगे.लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेगा.अनुशासन और रुटीन बनाए रखेंगे.सभी से मधुर संबंध रहेंगे.इच्छित लक्ष्य पाएंगे.उल्लेखनीय कार्यों को संवारेंगे.विविध मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.बुध के अंक 5 के किशोरावस्था में ही अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.प्रतिस्पर्धी परिणामों से सबको अचंभित करते हैं.आज इ्रन्हें मनोबल बढ़ाकर रखना है.योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे.अधिकारियों की सलाह व समर्थन बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल बना रहेगा.लाभ बढ़त पर बनाए रहेंगे.अनुभव से राहें खुलेंगी.कार्य समय से पूरे करेंगे.योजनाएं संवार लेंगी.वरिष्ठों साथ विश्वास बना रहेगा.सक्रियता बढ़ाएंगे.प्रशासन प्रबंधन पर ध्यान देंगे.पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे.व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.काम से काम रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिजनों से संबंध मधुर होंगे.घर परिवार में सामंजस्य रखेंगे.सबसे मेलजोल रखेंगे.प्रेम नेह से अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.मित्रों क साथ समय बिताएंगे.मित्र प्रसन्न रहेंगे.विश्वसनीयता बनी रहेगी.भावना प्रधान विषयों में संतुलन लाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- शैली आकर्षक रखेंगे.साख बढ़त पर रहेगी.रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे.मनोबल बना रहेगा.स्वास्थ्य से समझौता न करें.अतिचिंतन से बचें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गुड़ के समान

एलर्ट्स- अतिजोखिम न लें.आत्मनियंत्रण रखें.प्रबंधन बढ़ाएं.अफवाहों से बचें.

---- समाप्त ----