Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 2 September 2025: कार्यगति संवार पाएगी, आर्थिक मामले हितकर होंगे

नंबर 4

2 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है.अंक 4 के लिए आज का दिन हितकर है.सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे.पेशेवर कार्यों में अनुशासन बनाए रखेंगे.स्मार्ट वर्किंग के साथ कर्मठता से परिणाम संवरेंगे.कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाएंगे.सभी को प्रसन्न व प्रभावित रखेंगे.नीति नियमों का पालन करेंगे.सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.मित्रगण सहायक रहेंगे.परिजनों का साथ सहयोग बढ़़ेगा.निजी मामलों में अवसर बढेंगे.आत्मविश्वास से बात रखें.राहु के अंक 4 की चाल को समझना सामान्य समझ से परे होता है.अवरोध को अवसर में बदलने की सूझबूझ रखते हैं.आज इन्हें पूर्वाग्रह व अफवाह से बचना है.भ्रमपूर्ण सलाह में न पड़ें.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में सजगता से आगे बढ़ेंगे.पेशेवरता का भाव बेहतर रहेगा.अवसरों को भुनाने की सोचेंगे.करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे.कार्यगति संवार पाएगी.आर्थिक मामले हितकर होंगे.अतिउत्साह न दिखाएं.लक्ष्यों पर फोकस बनाए रहें.प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे.पेशेवरों का समर्थन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- संबंधियों की खुशी बढ़ाएंगे.एक दूसरे की सहजता का ध्यान रखेंगे.रिश्तों का सम्मान करेंगे.व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे.अपनों का भरोसा जीतेंगे.सहयोग समर्पण पाएंगे.मन की बात कहने में संकोच अनुभव होगा.माहौल के अनुरूप स्वयं को बदलने की कोशिश होगी.



हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता व समन्वय से कार्य करेंगे.समर्थन बना रहेगा.साज संवार बनाए रहें.उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं.स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- बहस वार्तालाप में स्पष्टता रखें.समय प्रबंधन बढ़ाएं.अंधविश्वास न रखें.

---- समाप्त ----