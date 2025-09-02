scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 2 September 2025: वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे, सम्मान में वृद्धि होगी

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 2 September 2025: आकर्षण अनुभव करेंगे.निजीजीवन खुशहाल रहेगा.समकक्ष सहयोगी रहेंगे.रिश्ते मधुर बने रहेंगे.भेंट में पहल बनाए रहेंगे.आज इन्हें विविध गुणों का लाभ मिलेगा.प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.वस्तुओं में रुचि रहेगी.संकोच का भाव दूर होगा.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3

2 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है.अंक 3 के लिए आज का दिन शुभता सहजता बनाए रखेगा.परिजनों में प्रेम विश्वास रहेगा.करीबियों व रिश्तेदारों में सहज होंगे.करियर व्यापार में यात्रा पर जा सकते हैं.सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.मित्रों व सहयोगियों से भेंट होगी.उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.उत्सव आयोजन में सक्रियता बनाए रखेंगे.आवश्यक योजनाएं गति पाएंगी.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति जीवन में निजता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं.परिवार से गहरा लगाव होता है.आज इन्हें विविध गुणों का लाभ मिलेगा.प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.वस्तुओं में रुचि रहेगी.संकोच का भाव दूर होगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में उत्साह से आगे बढ़ेंगे.लाभ में सुधार बना रहेगा.वातावरण अच्छा रहेगा.करियर व्यापार में तेजी दिखाएंगे.तेजी से आगे बढ़ने की सोच रखेंगे.सफलता प्रतिशत बेहतर होगा.अधिकारियों से तालमेल रहेगा.नवीनता पर जोर देंगे.वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे.सम्मान में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

सभी क्षेत्रो में सफलता पाएंगे, सामंजस्य बनाए रखेंगे 
लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास बल पाएगा 
मूलांक 9 वाले रिश्तों में धैर्य रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 8 वाले स्वयं पर ध्यान देंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 7 वाले सक्रियता से कार्य करेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.सबका साथ बना रहेगा.महत्वपूर्ण बात साझा कर पाएंगे.संबंधियां के साथ सुख से रहेंगे.व्यवहार में मिठास बढ़ेगी.आकर्षण अनुभव करेंगे.निजीजीवन खुशहाल रहेगा.समकक्ष सहयोगी रहेंगे.रिश्ते मधुर बने रहेंगे.भेंट में पहल बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.तेजी कार्य करेंगे.रहन सहन पर ध्यान होगा.उत्साह से कार्य करेंगे.सेहत के मामले संवरेंगे.उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- निवेश पर नियंत्रएा रखें.अहंकार व क्रोध से बचें.वादा न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement