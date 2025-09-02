Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 2 September 2025: लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास बल पाएगा

नंबर 1

2 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है.अंक 1 के लिए आज का दिन शुभकर है.सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे.रिश्तों को विनय विवेक से संवारेंगे.कामकाज में रुटीन सफलता बनी रहेगी.कामकाज में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करेंगे.पेशेवर उत्साहित रहेंगे.करियर कारोबार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे.लाभ के अवसरों को बढ़ाने की कोशिश होगी.निजी विषयों में संवेदनशील रहेंगे.सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों के सपने ऊंचा होते हैं. इनके पूरा करने के लिए बड़े प्रयास भी बनाए रखते हैं.आज इन्हें लक्ष्यगत दिशा में फोकस बनाए रखना है.अनुकूलन का लाभ मिलेगा.आज इन्हें सक्रियता और समन्वय बढ़ाना है.ढिलाई व लापरवाही से बचें.

मनी मुद्रा- लाभ के अवसर रुटीन बने रहेंगे.विविध प्रयासों को सूझबूझ से सक्रियता देंगे.पेशेवर विषयों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.आत्मविश्वास बल पाएगा.योग्यता प्रदर्शन बेहतर रहेगा.कामकाज पर फोकस रहेगा.समकक्षों व अधिनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.प्रशासनिक गतिविधियों पर जोर देंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनों में प्रभाव बना रहेगा.रिश्तों पर ध्यान देंगे.मन के मामले पक्ष में रहेंगे.सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.प्रियजनों संग समय बीतेगा.मित्रगण सहयोगी होंगे.प्रेम और विवास की भावना बढ़ेगी.हर्ष आनंद बनाए रहेंगे.व्यक्तिगत संबंध सुधार पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- दिखावे व जिद में न आएं.योग व्यायाम बढ़ाएं.खानपान में सुधार आएगा.स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे.संस्कारों पर जोर देंगें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स-बरगंडी रेड

एलर्ट्स- बजट पर ध्यान दें.जोखिम के कार्यों से बचें.भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----