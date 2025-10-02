Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 2 October 2025: बड़े लक्ष्यों की ओर निडरता से बढ़ेंगे, मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है

नंबर 3- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 3 के लिए आज का दिन भाग्योदयकारी है. अधिकतर मामले उम्मीद से बढ़कर परिणाम देंगे. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा पर फोकस बनाए रखेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. आत्मविश्वास से सब संभव होगा. रुके हुए मामले पक्ष में बनेंगे. सभी क्षेत्रों में अनुकूलता रहेगी. लाभ एवं विस्तार में वृद्धि होगी. करियर कारोबार संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. मित्र एवं वरिष्ठजन सहयोगी होंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति की समझ गहरी होती है. छल प्रपंच से दूर रहते हैं. आज इन्हें अवसर भुनाने पर जोर देना है. अनुशासन बढ़ाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वाणी व्यवहार संवारेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़े लक्ष्यों की ओर निडरता से बढ़ेंगे. मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे. उद्योग व्यापार को बल मिलेगा. प्रतिस्पर्धा पर फोकस रखेंगे. पेशेवर मामले गति लेंगे. मेहनत रंग लाएगी. वाणिज्य एवं व्यवसाय में निरंतरता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे. परस्पर प्रसन्नता बढ़ाएंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सामंजस्यता रखेंगे. अपनों की सुनेंगे. प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्मरणीय समय बिताएंगे. स्मरणीय समय बिताएंगे. मनोरंजक यात्रा

पर जाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. परिवार में सकारात्मकता रहेगी. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. अतिथि आएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- लापरवाही व ढिलाई न बरतें. अनदेखी से बचें. प्रलोभन में न आए.

