Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 2 October 2025: नौकरीपेशा बेहतर करते रहेंगे, निजी संबंध बेहतर रहेंगे

नंबर 2- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन श्रेष्ठता का सूचक है. कार्य व्यापार में उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. उल्लेखनीय परिणामों से सभी प्रभावित होंगे. साहस अनुशासन और सक्रियता बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में निरंतरता रखेंगे. चर्चा में सफल होंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. लोभ मोह का त्याग करेंगे. साझा भावना बनाए रखें. नौकरीपेशा बेहतर करते रहेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखते हैं. आज इन्हें औरों के सामने आपनी पूरे विश्वास से रखना है. लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. निजी संबंध बेहतर रहेंगे. पेशेवर कार्यों में गतिशीलता रखेंगे. सहकारिता से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा.- करियर कारोबार में उचित अवसर का इंतजार करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. सभी मामलों में सावधानी बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. बड़प्पन से काम

लेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों की खुशी रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. चर्चा संवाद से मन की बात कह पाएंगे. रिश्ते निभाने में सहज रहेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. मित्र संबंध गति पाएंगे. संबंधों में सहज रहेंगे. निजी मामले बेहतर बनाए रखेंगे. संकोच कम होगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवहार सहज रहेगा. रुटीन संवारेंगे. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यवहार में मिठास रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- लोभ में न आएं. सबसे स्नेह रखें. भ्रम से बचें. सहकारिता बढ़ाएं.

