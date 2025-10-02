Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 2 October 2025: अपनों की खुशियों पर ध्यान देंगे, आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी

नंबर 1- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में कामयाबी बनाए रखने वाला है. कामकाजी परिस्थितियां पक्ष में रहेंगी. सामाजिक प्रयासों को बल मिलेगा. प्रबंधन में सुधार बना रहेगा. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों पर जोर बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति स्वयं को औरों से बेहतर बनाए रखने और प्रतिभा के प्रदर्शन में आगे होते हैं. इनके लक्ष्य बड़े होते हैं. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. चर्चा संवाद बेहतर बनाए रखना है. बड़ी सोच से काम लेंगे. व्यवस्था में रुचि रखेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार की शुभता से उत्साहित रहेंगे. लाभ एवं प्रभाव में संवार बना रहेगा. कामकाजी मामलों में अवसर लाभ उठाने का प्रयास रहेगा. योजना विस्तार पर जोर देंगे. पेशेवरता बल पाएगी. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे. आधुनिक विषयों पर अधिक ध्यान देंगे. पहल करने का भाव बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुखवृद्धि की सोच रहेगी. ऊर्जा उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. मन की बात अपनों से कह पाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों को निभाएंगे. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. वातावरण सुखद रहेगा. अपनों की खुशियों पर ध्यान देंगे. आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यों में निरंतरता रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहयोग का भाव रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. संसाधनों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- बहस न करें. जल्दबाजी में न पड़ें. मतभेद व मनभेद से बचें.

