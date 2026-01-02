Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 2 January 2026: आत्मविश्वास से बड़े काम होंगे पूरे, लंबित मामलों में आएगी गति

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7: 2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभता को बढ़ावा देने वाला है. महत्वपूर्ण कार्योंं में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. उल्लेखनीय कार्योंं को संवारेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. सभी के प्रति सहयोग रखेंगे. समकक्षों से मधुर संबंध रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबित मामलों में सक्रियता लाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अनुशासन व व्यवस्थागत संतुलन बनाए रखते हैं. उच्च इच्छाशक्ति वाले होते हैं. व्यवहार संतुलित होता है. आज इन्हें तेजी से कार्य करने हैं. विविध परिणाम पक्ष में बनाएंगे. प्रबंधन पर बल रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. समता सामंजस्य बढ़ाएं.



मनी मुद्रा- कामकाजी लाभ और प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण मामले तेजी से पूरे करने का भाव रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरता और प्रभाव बनाए रखेंगे. आर्थिक मामले फलदायी होंगे. अतिउत्साह न दिखाएं. लक्ष्यों पर फोकस बनाए रहें. नवीनता पर जोर देंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे.

Advertisement



पर्सनल लाइफ- सगे संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. रिश्तों में सहजता बनाए रहेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. माहौल के अनुरूप स्वयं को ढालेंगे. सहयोग समर्थन बना रहेगा.



हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्यगति संवार पाएगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. तेजगति से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- समय सीमा और प्रबंधन पर जोर दें. बैरभाव न रखें.



---- समाप्त ----