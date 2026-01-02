scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 2 January 2026: भाग्य देगा साथ, करियर और कारोबार में दिखेगी साफ प्रगति

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 2 January 2026: भाग्य से परिणाम संवरेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. पेशेवर तेजगति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में बेहतर परिणाम बनेंगे. रुटीन में सुधार लाएंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4: 2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 4 के लिए बहुमुखी प्रयासों को उचित दिशा देने वाला है. भाग्य से परिणाम संवरेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. पेशेवर तेजगति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में बेहतर परिणाम बनेंगे. रुटीन में सुधार लाएंगे. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. व्यक्त्गित विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों को समय देंगे. प्रभावशाली गतिविधियां बनी रहेंगी. रिश्तों को संवारेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति आत्मविश्वास बनाए रखते हैं. सही समय पर उचित निर्णय लेते हैं. अवसरों को भुनाते हैं. आज इन्हें व्यवस्था पर फोकस बढ़ाकर रखना है. कार्य व्यापार में आकस्मिक लाभ संभव है.


मनी मुद्रा- कार्यक्षमता से बड़ा करने की सोचेंगे. कामकाज मेंयोग्यता प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. समकक्षों व अधीनस्थों का साथ पाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. इच्छित उपलब्धि बन सकती है. फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अनुशासन और समझदारी से संभालें कामकाज और रिश्ते
लक्ष्य पूरे करने में मिलेगा पूरा साथ, रचनात्मकता से खुलेंगे नए रास्ते
धार्मिक रुझान और सकारात्मक सोच से दिन रहेगा संतुलित
New Year 2026
एंजेल नंबर 111 के साथ शुरू हुआ नया साल 2026, दे रहा ये शुभ संकेत
मंगलमय रहेगा दिन, करियर और धन के मामलों में तेज प्रगति के योग
Advertisement


पर्सनल लाइफ- निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी. मित्र सहयोगी होंगे. प्रेम प्रसंगों में सक्रियता रहेगी. परस्पर विश्वास की भावना बढ़ेगी. रिश्तों पर ध्यान देंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.


हेल्थ एंड लिविंग- शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें. अतिउत्साह में न आएं. योग व्यायाम बढ़ाएं. खानपान में सुधार लाएं. सभ्यता भव्यता पर जोर रखें. मनोबल ऊंचा रखेंगे.


 फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 7 8
फेवरेट कलर्स- स्फटिक के समान
एलर्ट्स- बजट पर  नियंत्रण रखें. जोखिम से बचें. प्रलोभन में न आएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement