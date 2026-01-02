Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 2 January 2026: धार्मिक रुझान और सकारात्मक सोच से दिन रहेगा संतुलित

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें



नंबर 1: 2 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 1 के लिए मिश्रित फलकारक है. रहन सहन प्रभावी बना रहेगा. धार्मिक कार्योंं में रुचि बनाए रखेंगे. जनहित का भाव बना रहेगा. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. मित्रों व सहयोगियों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश बनी रहेगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नेतृत्व में दक्ष और प्रशासन के मामलों को सम्हालने में सक्षम होते हैं. धैर्य से राह की निरंतरता बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहयोग बढ़ाना है. मदद की भावना बनाए रखना है. संबंधों में मिठास बढ़ाएं. संरक्षण का भाव बनाए रखें.



मनी मुद्रा- कामकाज में शुभता बढ़ेगी. पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाएंगे. पेशेवरों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद बेहतर होगा. व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे. सुधार संवार पर जोर रहेगा. निर्णय लेने में सक्षम बने रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़त पर रहेगी. उचित तैयारी बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में मिठास बढ़ांएंगे. किसी खास के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा. मन के मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. भेंट मुलाकात की स्थिति बनी रहेगी. साथी सहयोगी होगा.



हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. उत्साहित रहेंगे. जीवनशैली संवारेंगे. घर की साज संवार बढ़ाएं. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट व्हाइट

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण बनाए रखें. निंदा वचनों से प्रभावित न हों.

---- समाप्त ----