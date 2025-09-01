Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 1 September 2025: मूलांक 8 वाले स्वयं पर ध्यान देंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

नंबर 8

1 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभातावर्धक है. करियर व्यापार में सक्रियता रहेगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. संबंधी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. विविध कार्य तेजी से पूरे होंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बढ़ाएं. छोटी बातों से दूरी बढ़ाएंगे. व्यर्थ उलझन से मुक्त रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति संवेदनशील होते हैं. हर छोटे बड़े की इच्छाओं का ख्याल रखते हैं. सेवा भावना अच्छी होती है. इन्हें आज करियर व्यापार पर ध्यान देना है. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. बहकावे भटकाव से बचेंगे. चर्चा संवाद में सफल रहेंगे. वरिष्ठों का साथ बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- वित्तीय प्रयासों पर जोर देंगे. पेशेवर कार्यों में तेजी बनी रहेगी. साथियों सहयोगियों पर भरोसा जीतेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. व्यवसायिक विषयों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धैर्य धर्म से जगह बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम के मामलों में सुधार आएगा. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अपनों से तालमेल बनाए रहेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. संबंध संवार पर रहेंगे. समझौतों का सम्मान करेंगे. संवाद बेहतर होंगे. हड़बड़ी से बचें. महत्वपूर्ण संबंध पक्ष में रहेंगे. निजी मामलों में उत्साह दिखाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- रहन सहन भव्य रखेंगे. साज सज्जा पर बनाए रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- भावावेश में न आएं. बड़ों का साथ बनाए रखें. दबाव में न आएं.



---- समाप्त ----