Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 1 September 2025: मूलांक 7 वाले सक्रियता से कार्य करेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

नंबर 7

1 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उच्च प्रबंधन में दखल बढ़ाने में सहयोगी है. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात की अच्छी संभावना बनी रहेगी. प्रशासकीय व्यवस्था को बल मिलेगा. निरंतरता और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. आर्थिक गतिविधियोंं में रुचि दिखाएंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. निजी विषयों में प्रेम व उत्साह बनाए रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति स्मार्ट वर्कर होते हैं. व्यवस्था का अनुसरण बनाए रखते हैं. आज इन्हें साहस बढ़ाए रखना है. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. रुटीन बेहतर बनाएंगे. विचार व मत स्पष्टता से रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक उपलब्धियों में वृद्धि बनी रहेगी. अवसरों को भुनाने का प्रयास रहेगा. कार्यगति तेज रहेगी. व्यापार में प्रभावी परिणाम बनेंगे. नवीन स्त्रोतों से लाभ बनेगा. करियर कारोबार का प्रतिशत उूंचा रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधां में सुधार संवार व उत्साह बना रहेगा. मन के मामलों में संकोच दूर होगा. भेंट चर्चा में असरदार रहेंगे. सहज भरोसा बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्र मददगार बने रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सात्विकता बनाए रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रहन सहन संवार पाएगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- लाल चंदन

एलर्ट्स- सोच बड़ी रखें. सबको साथ लेकर चलें. व्यर्थ बातों में न आएं.



