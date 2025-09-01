scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 1 September 2025: मूलांक 6 वाले प्रेम में स्पष्टता बनाए रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 1 September 2025: साहस पराक्रम बना रहेगा. कामकाज में सहज संतुलन बनाए रखें. समकक्ष सहयोगी होंगे. विभिन्न मामले साधारण रहेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में पूर्ववत् होगी. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

नंबर 6
1 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सामान्य फलकारक है. अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा. अनुशासन और निरंतरता बनाए रखें. अनुभवियों व बड़ों से तालमेल बढ़ाए. रहन सहन पर बल देंगे. लाभ का प्रतिशत सीमित बना रहेगा. मित्रों का साथ पाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति के कुशल रचनाकार व तार्किक होते हैं. रणनीतिक नजरिया बनाए रखते हैं. स्वयं की सोच व नियमों पर अधिक भरोसा करते हैं. आज इन्हें पेशेवरता बढ़ाना है. निजी विषयों पर ध्यान दें. विनय विवेक बनाए रखें. कला कौशल संवारें. आत्म्विश्वास से काम लेंगे. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. बड़ी सोच रखें.

मनी मुद्रा- साहसिक गतिविधियों में धैर्य से काम लें. भूलचूक की स्थिति लाभ प्रभावित हो सकते हैं. साहस पराक्रम बना रहेगा. कामकाज में सहज संतुलन बनाए रखें. समकक्ष सहयोगी होंगे. विभिन्न मामले साधारण रहेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में पूर्ववत् होगी. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में विवेक विनम्रता से वातावरण सहज बनाए रखेंगे. रिश्तों में परस्पर भरोसा बढ़ाएंगे. प्रेम में स्पष्टता बनाए रहेंगे. प्रियजन का आदर सम्मान रखेंगे. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीरता दिखाएंगे. करीबियों को जोडे़ रखेंगे. मन के मामले साधेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 5 वालों के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, आज करें इस रंग का प्रयोग 
मूलांक 4 वालों के संबंधों में मधुरता रहेगी, निसंकोच बढ़ते रहेंगे 
मूलांक 3 वालों का मनोबल बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
मूलांक 2 वाले बड़प्पन बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व संवरेगा 
मूलांक 1 वालों का स्वास्थ्य संवार पर रहेगा, करियर कारोबार अच्छा रहेगा 

हेल्थ ऐंड लिविंग- सुविधा संसाधन बल पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रहन सहन पर जोर होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जिम्मेदार बने रहेंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- वचन बनाए रखें. अनुशासन पर जोर दें. निरंतरता रखें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement