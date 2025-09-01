scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 1 September 2025: मूलांक 4 वालों के संबंधों में मधुरता रहेगी, निसंकोच बढ़ते रहेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 1 September 2025: संबंधों में मधुरता रहेगी. सहकार सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी नहीं करेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. खुशियां साझा करेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. सीख सलाह अपनाएंगे. विवेक से आगे बढ़ेंगे.

1 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 4 के लिए आज का दिन इच्छित स्थिति बनाए रखने में सहयोगी है. आर्थिक विषय पक्ष में बने रहेंगे. क्षमता से बड़े लक्ष्य बनाएंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे. कामकाजी स्थिति बेहतर रहेगी. अपनों से तालमेल रखेंगे. लाभ संवारने का प्रयास होगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंध मधुर बनाए रखेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की सूझबूझ औरों से आगे रहने की होती है. गोपनीय विषयों में दखल बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. सकारात्मक और अनुशासित नजरिया बनाए रहेंगे. यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक उछाल के अवसर बढ़ेंगे. वाणिज्यिक प्रयास गति पाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. उत्साह मनोबल से सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे. क्षमता से बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे. साझीदारी व पेशेवरता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों की बातों का सम्मान करेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. संबंधों में मधुरता रहेगी. सहकार सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी नहीं करेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. खुशियां साझा करेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. सीख सलाह अपनाएंगे. विवेक से आगे बढ़ेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यव्यवस्था बेहतर बनाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे.
 
फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 6 7  

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह से बचें. जिम्मेदार की बात सुनें. अनैतिक आचरण से बचें.

