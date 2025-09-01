Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 1 September 2025: मूलांक 1 वालों का स्वास्थ्य संवार पर रहेगा, करियर कारोबार अच्छा रहेगा

नंबर 1

1 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 1 के लिए भाग्यवृद्धि में उम्मीद से अधिक संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. पेशवरों को पद प्रभाव और संपर्क का लाभ मिलेगा. नीति नियमों का पालन रखेंगे. सफलता प्रतिशत में तेजी बनी रहेगी. सभी प्रसन्न और प्रभावित होंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति शासन सत्ता और संस्थानों में उच्च पद पाने की क्षमता रखते हैं. ज्ञान और अनुभव का बेहतर इस्तेमाल करते हैं. महत्वाकांक्षी और चरित्रवान होते हैं. इन्हें आज निसंकोच प्रयास बनाए रखने है. सूझबूझ आगे बढ़ेंगे. लंबित लक्ष्य सधेंगे. विभिन्न कार्यों को सहजता से पूरा करेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में सकारात्मक वातावरण रहेगा. आर्थिक उन्नति के अवसरों का लाभ उठाएंगे. बेहतर प्रबंधक प्रशासक की भूमिका निभाएंगे. व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में शुभता बढ़ेगी. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार अच्छा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- जरूरी बात कहने में संकोच नहीं दिखाएंगे. विनम्रता व विवेक से रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. निजी मामले मजबूत रहेंगे. अनुकूल समय बना रहेगा. सकारात्मक प्रयासों से सभी प्रसन्न होंगे. भावनात्मक विषयों में पहल बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भौतिक संसाधनों पर जोर देंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. साहस पराक्रम रखेंगे. आनंद बना रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- आस्था बढ़ाएं. निर्णय में स्पष्ट रहें. जिद अहंकार से बचें.



