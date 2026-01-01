scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 1 January 2026: मंगलमय रहेगा दिन, करियर और धन के मामलों में तेज प्रगति के योग

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 1 January 2026: सभी का साथ और समर्थन बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था पर जोर बढ़ा रहेगा.

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9: 1 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए मंगलमय है. सकारात्मक परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी का साथ और समर्थन बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था पर जोर बढ़ा रहेगा. संबंधों को बल मिलेगा. निरंतरता और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मित्रता को मजबूत बनाने का भाव रहेगा. आर्थिक गतिविधियोंं में रुचि लेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति अनुशासित होते हैं. वचन पूरा करने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें तनाव व आशंका में नहीं आना हे. दबाव से मुक्त रहना है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.


मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाने का प्रयास रहेगा. आर्थिक उन्नति बनी रहेगी. नवीन स्त्रोतों से लाभ बनेगा. करियर कारोबार में लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति तेज रहेगी. शुभकर परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में निसंकोच बने रहेंगे. प्रेम संबंधां में भरोसा बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्र मददगार रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रिश्तों में उत्साह रहेगा. चर्चा में असरदार रहेंगे. व्यक्गितगत विषयों में सकारात्मक रहेंगे. चर्चा में सहज रहेंगे.


हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्य रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. असहजताएं दूर हांगी. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. सात्विकता रखें. रहन सहन संवारेंगे.


फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9
फेवरेट कलर- गुड़ समान
एलर्ट्स-  बड़ी सोच रखें. सबको साथ लेकर चलें. कमतर बातों पर ध्यान न दें.

---- समाप्त ----
