Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 1 January 2026: मेहनत और अनुभव का मिलेगा पूरा फल, पद और प्रभाव में होगी वृद्धि

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.
नंबर 8: 1 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभकर है. अपनों के साथ और सहयोग से उत्साह बढ़ा रहेगा. पेशेवर सबको जोड़कर रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. अनुभवियों से तालमेल रखेंगे. रहन सहन पर जोर रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति मेलजोल बढ़ाने में संकोची होते हैं. वैचारिक स्तर संवदेशनशील होते हैं. हर कार्य को सहजता से करने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें विविध विषयों पर ध्यान देना है. विनय विवेक बनाए रखेंगे. कला कौशल को संवारेंगे. आत्म्विश्वास से काम लेंगे. मित्र संबंध बल पाएंगे. बड़ी सोच रखेंगे. स्वयं पर भरोसा बढ़ा रहेगा. जिद में नहीं आएं.
मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में अपेक्षित गति आएगी. विभिन्न मामले सकारात्मक बने रहेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. जीत का प्रतिशत संवार पर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. समकक्षों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. समता संतुलन बनाए रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह के प्रदर्शन में सहज रहेंगे. प्रियजनों के साथ और विश्वास उत्साहित होंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में आनंद बना रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. रिश्तों को जोडे़ रखेंगे. मन के मामले संवरेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- सुख संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जिम्मेदारी बढ़ सकती है. विश्वसनीय बने रहेंगे. रहन सहन पर जोर होगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8
फेवरेट कलर्स- फिरोजी
एलर्ट्स- व्यवस्था पर जोर दें. निरंतरता रखें. जरूरी बात पर ध्यान दें.