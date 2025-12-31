Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 1 January 2026: योजनाओं को अमल में लाने का सही समय, अनुशासन से खुलेगी सफलता की राह

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7: 1 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन महत्वकांक्षाओं को बल देने वाला है. योजनाओं को पूरा करेंगे. कार्य व्यापार में स्प्ष्टता रखेंगे. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. अनुशासन और निरंतरता बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. पेशेवर प्रयास बनाए रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति में विषयगत सूझबूझ अच्छी होती है. जिम्मेदारी से अपनी बात रखते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. वरिष्ठों से मिली सीख और अनुभवों पर ध्यान देना है. नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होना है. अतिसंवेदनशीलता से बचें. करीबी सहयोगी रहेंगे. मित्र मददगार बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक परिणाम संवार पाएंगे. वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. कार्य प्रबंधन में गति बढ़ाएंगे. करियर व्यापार शुभकर बना रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. धैर्य व विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. विभिन्न विषयों को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों का साथ और सहयोग पाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा. मित्रगणों का समर्थन उत्साहित रखेगा. सभी की भावनाओं का आदर करें. प्रियजनों की इच्छाओं का सम्मान करें. सुख सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. सजगता बनाए रहेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रहन-सहन उम्दा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- विनम्रता बनाए रहें. प्रबंधन संवारें. नियमों का ध्यान रखें. वचन पालन बढ़ाएं.



