Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 1 January 2026: कारोबार में नए अवसर और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के संकेत

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6: 1 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन कारोबारी उपलब्धियों को बढ़ाने वाला है. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का स्तर ऊंचा रहेगा. आधुतिक तौर तरीकों में विश्वास बढ़ेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य व्यापार लाभ ऊंचा रहेगा. बड़ा करने की सोच रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में नए बदलावों के प्रति सकारात्मक सोच होती है. साहस व पराक्रमी हेते हैं. मित्रों के साथ से प्रसन्न होते हैं. व्यक्तित्व अनुशासित और भव्य होता है. आज इन्हें सबको साथ लेकर चलना है. तेजी का प्रयास बनाए रखें. लोगों से संवाद संवारेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. क्षमाशीलता बनाए रहें.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. साझीदारी के प्रयास गति लेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे. सक्रियता और नीति नियम से काम लेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. पेशेवरता बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. भेंटवार्ता बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- परिजनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. स्वजनों संग तालमेल बेहतर होगा. उपलब्धि साझा करेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रांं की बातों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी नहीं करें. सीख सलाह अपनाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक से आगे बढ़ें. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- नियमों की अवहेलना न करें. जोखिम सें बचें. व्यवस्था पर फोकस रखें. बड़बोली व दिखावे में न आएं.



