scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 1 January 2026: खुशियों और उत्साह के साथ होगी नए साल की शुरुआत, कार्यक्षेत्र में दिखेगा असर

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 1 January 2026: घर परिवार में सुख का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था में सुधार होगा. जिम्मेदारों की अपेक्षा बढ़ेगी. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5: 1 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर्षाल्लास को बढ़ाने वाला है. पेशेवर विषयों में शुभता बढ़ेगी. घर परिवार में सुख का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था में सुधार होगा. जिम्मेदारों की अपेक्षा बढ़ेगी. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. बजट बनाकर खर्च करेंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति व्यवहारिक स्पष्टता बनाए रखते हैं. सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैंं. आज इन्हे साहस और सक्रियता बनाए रखना है. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. सहजता सजगता बनाए रखेंगे.


मनी मुद्रा- कार्य व्यापार पर बल देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे. व्यवस्था को बल देने का प्रयास रहेगा. संपर्क एवं अनुभव का लाभ मिलेगा. भेंट संवाद पर फोकस रहेगा. बड़ों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे. लक्ष्य रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

परिवार और कारोबार में संतुलन बनाए रखेगा दिन, अनुशासन से मिलेगा लाभ
भाग्य देगा पूरा साथ, धन-सम्मान और उपलब्धियों से उत्साह बढ़ेगा
करियर में बेहतर प्रदर्शन और रिश्तों में मिठास, दिन रहेगा शुभ संकेतों से भरा
नए साल के पहले दिन आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से मिलेगी हर क्षेत्र में सफलता
New Year 2026 Mulank
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए शुभ 2026, नए साल में बढ़ेगी शानो शौकत
Advertisement


पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा. बड़प्पन बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. संकोच में कमी आएगी.


हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में सहजता सजगता बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. उत्साह बढ़ेगा.


फेवरेट नंबर-  1 2 3 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन
एलर्ट्स- बहस से बचें. वार्ता में सजग रहें. अनावश्यक तेर्क न करें.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement