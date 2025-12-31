Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 1 January 2026: परिवार और कारोबार में संतुलन बनाए रखेगा दिन, अनुशासन से मिलेगा लाभ

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4: 1 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन निजी विषयों में अपेक्षित परिणाम बनाए रखने वाला है. अपनों के साथ सुख सौख्य से समय बिताएंगे. खुशियों के साझा करेंगे. प्रबंधन और अनुशासन पर फोकस बना रहेगा. वाणिज्यिक लाभ बेहतर बनेगा. अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे. सभी को सहयोग पाएंगे. तेजी का प्रयास रहेगा. संपर्क संवाद प्रभावी रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति बुद्धि के धनी व रणनीतिकार होते हैं. आज इन्हें मन बड़ा बनाए रखना है. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. परिजनों संग सुख साझा करेंगे. पेशेवर असरदार रहेंगे. विस्तार पर जोर रहेगा.



मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उचित स्थिति बनी रहगी. लाभ और अनुकूलन बने रहें. प्रबंधकीय मामले संवरेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. सतर्कता रखें. जोखिम में सावधान रहें.

पर्सनल लाइफ- घरेलु मामलों में प्रेम और स्नेह बना रहेगा. रिश्तों में विश्वसनीयता बढ़ेगी. प्रियजन संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. परिजनों का साथ मिलेगा. अपनों की खुशियों में शामिल होंगे. प्रेम प्रसंगों में धैय रखेंगे. संबंध बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा.



हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. व्यवस्था में मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- बहस से बचें. दिनचर्या संतुलित रखें. लोभ में न आएं.



---- समाप्त ----