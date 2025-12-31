scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 1 January 2026: नए साल के पहले दिन आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से मिलेगी हर क्षेत्र में सफलता

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 1 January 2026: स्वयं पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं. आधुनिकता की समझ अच्छी होती है. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना है. करियर व्यापार में चर्चा संवाद में सहज रहेंगे.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1: 1 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभता और श्रेष्ठता बनाए रखने वाला है. सभी क्षे़त्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में सक्रियता रखेंगे. घर में आनंद बना रहेगा. परिवार के लोग उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. दिखावे बहकावे व भटकाव से बचेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है. स्वयं पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं. आधुनिकता की समझ अच्छी होती है. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना है. करियर व्यापार में चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का साथ रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस बढ़ेगा. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे.


मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों अनुकूलन बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर बनाए रखेंगे. साथियों सहयोगियों पर भरोसा जीतेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. पेशेवर के लिए सकारात्मक परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. तार्किक जोखिम उठाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

New Year 2026 Mulank
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए शुभ 2026, नए साल में बढ़ेगी शानो शौकत
मिला-जुला रहेगा दिन, धैर्य और सतर्कता से टलेंगी परेशानियां
मेहनत का मिलेगा पूरा फल, करियर में प्रभाव और नए अवसर मिलेंगे
किस्मत चमकाने वाला दिन, अप्रत्याशित लाभ और सकारात्मक बदलाव के योग
उपलब्धियों को बनाए रखने का दिन, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में अनुकूलन बनाए रहेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ेगा. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. समझौतों का सम्मान करेंगे. संवाद बेहतर होंगे. हड़बड़ी से बचें. अपनों से तालमेल बनाए रहेंगे. भावुकता से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- उच्च उपलब्धियां बनीं रहेंगी. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. साज सज्जा बनाए रखेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. उत्साह बढ़ेगा.


फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर- गोल्डन
एलर्ट्स- अंधविश्वास से बचें. भावावेश में न आएं. आस्था रखें. मित्रों का साथ दें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement