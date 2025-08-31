scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 31 August 2025: तुला राशि वालों को हो सकती है धन हानि, लेनदेन से बचें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 31 August 2025: मन की शांति के लिए ईश्वर के तरफ अपना विश्वास और मजबूत करेंगे. अपने आंतरिक मन की ऊर्जा को संचित करने के प्रयास जारी हैं.

तुला (Libra):-

Cards:- Nine of swords

हो सकता हैं, कि आप लंबे समय से किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं. हर समय असफल होने का डर मन में सामने लगा हैं. कार्य क्षेत्र में किसी गलत निर्णय के कारण कार्य का उल्टा प्रतिफल मिल सकता हैं. इस समय आत्मविश्वास की कमी और लापरवाही के चलते आप लोगों से दूर हो सकते हैं. इस स्थिति में आपकी जरा सी भी गलती जीवन की नैया को डुबो सकती हैं. अतः इस मनःस्थिति में धैर्य, संयम और सावधानी अति आवश्यक है. इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है. कि बिना संघर्ष के इस स्थिति से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है इसलिए और हाल में लड़ाई तो आपको लड़नी ही होगी. ऐसा महसूस करते हैं, कि जीवन में कुछ कुछ गलत घटित हो सकता है. इस डर के चलते आपको कहीं चैन नहीं पड़ रहा हैं. मन की शांति के लिए ईश्वर के तरफ अपना विश्वास और मजबूत करेंगे. अपने आंतरिक मन की ऊर्जा को संचित करने के प्रयास जारी हैं.

स्वास्थ्य:मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योगा और ध्यान साधना कर सकते हैं. खानपान का परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: पैसों की तंगी बनी हुई हो सकती हैं. व्यर्थ के खर्चे चिंता बढ़ा सकते हैं.

रिश्ते: कार्य की अधिकता और सफल होने की उम्मीद आपको चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना सकती हैं. जिससे परिजनों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती हैं.

