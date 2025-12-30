scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 30 December 2025: किसी नए रिश्ते की शुरुआत बड़ी परेशानी में डाल सकती है, सतर्क रहें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 30 December 2025: किसी नए रिश्ते की शुरुआत बड़ी परेशानी में डाल सकती है. जरूरतमंद लोगों की मदद करें. भीड़भाड़ भरे स्थान पर सामान को लेकर सावधान रहें. पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि हो सकती है. 

तुला (Libra):-
Cards :- The Magician 
किसी करीबी व्यक्ति को लेकर चिंतित हो सकते है. व्यवसाय में कुछ नए अवसर आते नजर आ सकते है. मनचाही नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है. संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है. अति उत्साह से थोड़ा बचाना चाहिए. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना मन को थोड़ा विचलित कर सकती है. किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. लोगों पर अतिविश्वास करना परेशानी में डाल सकता है.

मतलबी लोगों से थोड़ा दूर रहे. बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करें. मन को शांति मिलेगी. परिवार में आपको लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं. तो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें. इस समय किसी चीज की कमी है. तो उसको गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश न करें. किसी नए रिश्ते की शुरुआत बड़ी परेशानी में डाल सकती है. जरूरतमंद लोगों की मदद करें. भीड़भाड़ भरे स्थान पर सामान को लेकर सावधान रहें. पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि हो सकती है. 

स्वास्थ्य:गले में जकड़न हो सकती हैं. गलत तरीके से व्यायाम करने से कुछ परेशानियां हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी अनचाही वजह के कारण काफी पैसा खर्च हो सकता है. छोटी छोटी धन राशि से बचत करना शुरू कीजिए. 

रिश्ते: लंबी दूरी के प्रेम संबंध में मधुरता समय के साथ कम होती नजर आ रही है. प्रिय से जल्द मुलाकात कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
