Tula Tarot Rashifal 25 December 2025: तुला राशि वाले आर्थिक तौर पर लाभ की हो सकती है प्राप्ति, कुछ नए विरोधी हो सकते हैं उत्पन्न

तुला(Libra):-

Cards:- Strength

अपने किए किसी निर्णय को लेकर प्रस्ताव हो सकता है. किसी को किया गया वादा समय पर पूरा न कर पाने के कारण सामने वाले की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी. बिना सोचे समझे किसी से कोई ऐसी बात न कहें. जो कटु हो. परीक्षा प्रतियोगिता का परिणाम बेहतर आ सकता है. परिवार में एकजुटता बढ़ेगी. दिखावे में के चक्कर में समस्या बढ़ सकती हैं. किसी सरकारी मामले को पूरा करने में की गई लापरवाही कार्य को आगे के लिए टाल देगी. किसी से कोई ऐसी वस्तु न मांगे. तो काफी कीमती हो. हो सकता है, कि आपके सामान को चोरी हो जाए. लेनदेन में थोड़ी सी समझदारी दिखाएं. कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं. अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें. कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं परेशानियां हो सकती है. संपत्ति से संबंधित कोई योजना पूरी हो सकती है. अपने कार्यों को लेकर योजना बनाएं. जल्दबाजी में किसी भी कार्य को पूरा करना बड़ा नुकसान कर सकता है. दूसरों की मदद कर सकते है. मित्रों के साथ अपनी दुविधाओं को साझा कर सकते है.

स्वास्थ्य: परिवार के किसी सदस्य की जिद्द चलते ठंडी चीज का सेवन सर्दी जुकाम करा सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर इस समय सिर्फ एक स्रोत के ही लाभ प्राप्ति हो रही है. स्रोतों को ढूंढने का प्रयास करेंगे.

रिश्ते: किसी करीबी व्यक्ति की मदद के बिना महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होगा.

