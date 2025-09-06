scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 6 September 2025: तुला राशि वालों को मिलेगा धन, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 6 September 2025: यदि कोई भय मन में स्थान ले रहा हैं. तो उसका निवारण करें. मन में हिम्मत और साहस को स्थान दें.

libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of wands

इस समय परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो रही हैं. आपके कार्यों के सफल न होने का दोष कोई भी लेने को तैयार नहीं है. आप जानते हैं, कि ये असफलता सिर्फ आपके अकेले के कारण नहीं हैं. फिर भी आप किसी को कोई सफाई नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में अभी धैर्य और संयम के साथ चुप रहना आपको बेहतर लग सकता हैं. इस समय यदि आप अपने सभी कार्यों और कार्य शैली का पुनः अवलोकन करते हैं. तो आपको अपनी कार्य में हुई गलती का अनुमान लग सकता हैं. और आगे के लिए आप सचेत रह सकते हैं. आगे कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जिसका सामना धैर्य और संयम से किया जाए. तो उन पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं होगा. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ स्वयं पर न डालें. इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. जितना संभव हो उतना ही कार्य करें. पर आपको सफलता मिले,ये जरूर सुनिश्चित कर लें. यदि कोई भय मन में स्थान ले रहा हैं. तो उसका निवारण करें. मन में हिम्मत और साहस को स्थान दें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. यदि आपको सर्दी खांसी हो रही हैं. तो उसके लिए औषधि जरूर लें.

आर्थिक स्थिति:कार्यों को पूरा कर लाभ प्राप्ति हो सकती हैं. कुछ नए धन कमाने के साधन ढूंढे जा सकते हैं.

रिश्ते:यदि किसी के साथ मन मिल नहीं रहा. तो जबरदस्ती अपने मन को उसके मुताबिक न ढाले.

