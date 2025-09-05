scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 5 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है मुनाफा, लापरवाही से बचें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: व्यवसाय में किसी मित्र ने आपसे साझेदारी की इच्छा जताई हैं. आप इस बात पर सोचने की थोड़ी मोहलत मांग सकते हैं. जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे.

libra horoscope
तुला (Libra):-

Cards:- Two of cups

किसी नए रिश्ते की शुरुआत अचानक से इस तरह हो सकती हैं. कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे. किसी से हुई पहली मुलाकात आप दोनों के बीच प्रेम संबंध की शुरुआत कर देगी. कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ साझेदारी में किसी बड़ी परियोजना पर कार्य शुरू कर सकते हैं. इस स्थिति में इस कार्य की सफलता का श्रेय आप सबके हिस्से में बराबर आएगा. प्रिय के साथ कार्य के कारण काफी दूरी बन सकती हैं. सामने वाला आपसे इस बात को लेकर शिकायत कर सकता हैं. प्रिय को कुछ समय अपने पास बुलाकर उसकी इस शिकायत को दूर करने की योजना बना सकते हैं. विदेश में नौकरी प्राप्ति की सूचना आपको उत्साहित कर देगी. हालांकि इस बात से परिजन ज्यादा खुश नहीं होंगे. इस कारणआप सबके सामने अपनी योजना को रख सकते हैं. व्यवसाय में किसी मित्र ने आपसे साझेदारी की इच्छा जताई हैं. आप इस बात पर सोचने की थोड़ी मोहलत मांग सकते हैं. जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे.

स्वास्थ्य: खाने में कोई ऐसी चीज आ सकती हैं. जो आपकी उस वस्तु के लिए एलर्जी को उभार सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: कुछ समय पूर्व किए किसी शेयर में निवेश से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता हैं.

रिश्ते: माता के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं. ये समय काफी सुखद रहेगा.

---- समाप्त ----
