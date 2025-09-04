Tula Tarot Rashifal 4 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जल्दबाजी से बचें

तुला(Libra):-

Cards:- Queen of swords

किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोई भी स्थिति हो. आप अपने कदम पीछे नहीं करते हो. यही आपकी सफलता का राज है. सामने आए किसी भी कार्य को पूरा करना आप अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं. पूर्व की परिस्थितियों से बाहर निकलकर आ रहे है. अभी जो भी बाधाएं सामने आ रही थी. उससे आसानी से बाहर निकलने की राह मिल सकती हैं. परिवार में आई नई महिला के आगमन से सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती हैं. आप अपनी महिला मित्र की सहायता से कोई नए अवसर को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे. दृढ़ निश्चयी होकर बिना किसी भय या परिणाम के किए गए कार्य जल्दी सफलता दिला सकते हैं. जल्द ही अपने मनचाहे जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं. किसी नई संपत्ति को खरीदने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होते नजर आएंगे. आपकी दिलचस्पी बागवानी और सुरम्य स्थलों पर भ्रमण में बढ़ सकती है. सफलता मिलने के कारण हठी और अहंकारी ना हो जाए. व्यवहार को नम्र और लचीला बनाए रखें.

स्वास्थ्य : कान में दर्द को लेकर परेशानी हो सकती है. ऊंचाई पर चढ़ते उतरते समय विशेष सावधानी रखें. रात के समय वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें.

आर्थिक स्थिति:माता से कीमती आभूषणों का उपहार प्राप्त कर सकते हैं. संतान की नौकरी लगने से मन उत्साहित रहेगा.

रिश्ते : विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. प्रिय से मिलने का मौका जल्द ही मिलता नजर आएगा. जीवनसाथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----