आज 31 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले बजट बनाकर चलें, जानें आपके लिए कैसा है साल का आखिरी दिन

तुला - अपनों की सीख सलाह को बनाए रखें. नीतिगत मामलों को अनदेखा करने से बचे. परिवार के लोगों का साथ बना रहेगा. करीबियों पर अधिक भरोसा बनाए रखेंगे. कामकाज में लापरवाही नहीं बरतेंगे. अतिभार न उठाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना करेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. सूझबूझ और सजगता से कार्य व्यापार में कदम आगे लें. बाहरी की बातों व बहकावे में आने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- जोखिम लेने से बचें. लेनदेन में जल्दबाजी न करें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाए रखें. पेशेवरता व निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें. लोभ प्रलोभन में आकर चूक न करें.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में संतुंलन बनाए रखें. कारोबारी स्तर पूर्ववत रहेगा. प्रलोभन में आने से बचें. बजट से चलें. व्यवस्था का सम्मान करें. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण रहेंगी.

प्रेम मैत्री- अपने लोगों से सहजता बढ़ाएं. बाहरी से जरूरी जानकारियां साझा न करें. रिश्तों में सामान्य स्थिति बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. आशंकाओं में न आएं. वाणी व्यवहार मधुर रखें.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विक रहें. सजगता व तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 6 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. मदद बनाए रखें.

