आज 30 अगस्त 2025 तुला राशिफल: हर ओर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

तुला - महत्वकांक्षाओं को बल देने वाला समय है. घर में श्रेष्ठ जनों का आगमन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट चर्चा में सहज सफलता पाएंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. सबको प्रसन्न रखने पर जोर होगा. सूझबूझ से काम लेंगे. अतिथि का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सरलता सहजता बढ़ेगी. रक्त संबंध मजबूत बने रहेंंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में साहस पराक्रम रखेंगे. आपसी सहकार को बढ़ावा देंगे. व्यापार में लाभ बढ़ाने में सफलता मिलेगी. हर ओर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय चर्चा में उत्साह बना रहेगा. बचत के प्रयासों को बढ़ावा देंगे. धन संपत्ति के मामले संवारेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. संग्रह संरक्षण के प्रयास बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर में खुशियों का आगमन बना रहेगा. रिश्तों को मजबूत बनाने की भावना रहेगी. संबंधी सहयोगी रहेंगे. कुल परिवार के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों के संग सुख के पल बिताएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सबसे तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. मेहमान का आगमन बना रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल रखेंगे. अपने लोगों को पार्टी देंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान व मनोबल ऊंचा रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. बड़ी सोच रखें.



