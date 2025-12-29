scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे, आर्थिक गतिवधियों में रुचि रहेगी

Aaj ka Tula Rashifal 29 December 2025, Libra Horoscope Today: कारोबार बेहतर रहेगा. सहकारिता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिवधियों में रुचि रहेगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - उद्योग व्यापार में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सजगता बढ़ाए रहेंगे. करीबी प्रभावित रहेंगे. घर जमीन की खरीदी करेंगे. सहयोग सहकार की नीति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. महत्व के कार्या को गति देंगे. करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी.

नौकरी व्यवसाय- लाभ अपेक्षित बना रहगा. कारोबार बेहतर रहेगा. सहकारिता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिवधियों में रुचि रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य की ओर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व बढ़ाने में सफलता मिलेगी. टीम के प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: दिन आपका अच्छा बीतेगा, मन की चिंता दूर होगी
स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें, निरंतरता बढ़ाए रहें
शनिवार के दिन तुला राशि वालों को रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे, लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे
तुला: परिवार की परेशानी दूर होगी, स्वभाव में विनम्रता रखें
उमंग उत्साह बनाए रहेंगे, बड़प्पन का नजरिया रखेंगे

प्रेम मैत्री- पारिवारिक जीवन में सुख बढेगा. परिजनों में सहयोग प्राप्त होगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. अपनों से सुखद पल बांटेंगे. लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिवधियों में रुचि बढ़ी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में स्पष्टता बनाए रहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. उपलब्धियां बढ़ी रखेंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : मैजेंटा
आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement