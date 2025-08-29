scorecardresearch
 

आज 29 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के धन संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे, मन की बात कहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 29 August 2025, Libra Horoscope Today: वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. धन संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व व्यवसाय बढ़ेगा. परिणाम पक्ष में साधने में आगे रहेंगे.

तुला - नए ढंग से चीजों को देखने  और रचनात्मक कार्य करनें में आगे रहेंगे. निजी विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. समय लेकर भेंट करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना बढ़ी रहेगी. 
 
नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अच्छा स्तर बना रहेगा. कामकाज में उचित जगह बनाए रखेंगे. योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होंगे. नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. 

धन संपत्ति-- पेशेवरों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. धन संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व व्यवसाय बढ़ेगा. परिणाम पक्ष में साधने में आगे रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. मन के मामलों में उत्साह व पहल दिखाएंगे. प्रियजनों के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- नवाचार पर जोर रखेंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. नया सोचें. 
 

