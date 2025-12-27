scorecardresearch
 
आज 27 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: शनिवार के दिन तुला राशि वालों को रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे, लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 27 December 2025, Libra Horoscope Today: स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. नौकरी पर बल बनाए रहें. नियमों की अवहेलना न करें. व्यवस्था पर जोर दें. नुकसान की आशंका है. निवेश नियंत्रित रखें. प्रलोभन से बचें. 

तुला - व्यक्तिगत प्रयासों को बेहतर बनाए रहें.  कला कौशल को सीखने और अमल में लाने पर जोर होगा. समयसीमा का पालन करें.  कार्य प्रबंधन पर ध्यान दें.  परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखें.  कामकाजी मामलों में समन्वय रखें.  लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं.  भेंट व चर्चा में सजगता बनाए रहें.  सहकर्मियों का समर्थन रहेगा.  उधार मिलने में सहजता बढ़ेगी.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.  विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं.  अतिउत्साह व दिखावे से बचें.  समता सामंजस्य से आगे बढें. 

नौकरी व्यवसाय- सेवाक्षेत्र भरोसा बढ़ा रहेगा.  लक्ष्य पर फोकस रहेगा.  कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे.  अनुबंधों में सतर्क रहेंगे.  रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  अधिनस्थ बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  समकक्षों का साथ पाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में उतावली से बचें.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.  नौकरी पर बल बनाए रहें.  नियमों की अवहेलना न करें.  व्यवस्था पर जोर दें.  नुकसान की आशंका है.  निवेश नियंत्रित रखें.  प्रलोभन से बचें. 

प्रेम मैत्री- करीबियों की बातों पर ध्यान दें.  अपनो की अनदेखी रिश्ते प्रभावित कर सकती है.  अनजानों से दूरी रखेंगे.  करीबियों से भेंट होगी.  अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें.  उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें.  रिश्तों में धैर्य बना रहेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता रखें.  स्वास्थ्य जांच पर जोर रहेगा.  संकेतों में सजग रहें.  अपनों का ख्याल रखें.  स्पष्टता बढ़ाएं.  आत्मनियंत्रण रखें. 

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : पारे के समान

आज का उपाय :  भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें.  तेल तिलहन का दान बढ़ाएं.  ठगों से बचें. 

---- समाप्त ----
