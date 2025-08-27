आज 27 अगस्त 2025 तुला राशिफल: गणेश चतुर्थी पर तुला राशि वाले बजट पर रखें फोकस, करें सिद्धिविनायक जी की वंदना

तुला - बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखें. तैयारी व स्मार्ट वर्किंग पर बल दें. रिश्तेदारों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विवेक बनाए रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ने का समय है. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे.



नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों को असहज स्थिति बनी रह सकती है. वाणिज्यिक पक्ष सामान्य रहेगा. विविध विषयों में नीति नियम से चलें. योजनाओं में ढिलाई न दिखाएं. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाए रखें.

धन संपत्ति- पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. गलतियां करने से बचें. बजट पर फोकस लाएं. पेशेवर विषयों में दबाव रहेगा. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयौं में सजग रहें.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन बनाए रखेंगे. अपनों की खामियों को अनदेखा करेंगे. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन व अनुशासन बढ़ाएंगे. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. रहन-सहन साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. नम्रता बनाए रखें.

