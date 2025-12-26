आज 26 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: उमंग उत्साह बनाए रहेंगे, बड़प्पन का नजरिया रखेंगे

तुला - मित्रों का साथ पाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर मित्र मददगार होंगे. शिक्षा व सूझबूझ से प्रदर्शन बेहतर बनाएंगे. व्यक्तिगत चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्योंं को गति देगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. कार्य समय पर करने की सोच होगी. शीघ्रता से कार्य करेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. अध्ययन व परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. सकारात्मकता को बढ़ावा लिगा. कौशल प्रदर्शन में सबका सहयोग मिलेगा. पेशेवर सहकार की भावना रखेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी चर्चा में उत्साह रहेगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक प्रयास बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवारेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. अड़चनें दूर होंगी. तेजी से निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात सुगमता से कह पाएंगे. अन्य को सुनने में सहज होंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्र संबंध मजबूती पाएंगे. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. बड़प्पन का नजरिया रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. उत्साही बने रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. संकोच बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 6 और 8

शुभ रंग : हीरे के समान

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. मित्र बढ़ाएं.

---- समाप्त ----